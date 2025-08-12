Germania, indice Zew: crolla fiducia imprese in agosto

(Teleborsa) - Peggiora l'indice ZEW tedesco ad agosto 2025. L'indice anticipatore si è portato infattiIl dato, elaborato dall', è peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 39,5 punti.Peggiorano anche leche si portano a -68,6 punti da -59,5 punti, più delle attese che indicavano un livello di -65 punti.Scivola, inoltre,, che si è portato a 25,1 punti da 36,1 punti, risultando inferiore alle aspettative (28,1 punti).