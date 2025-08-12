Milano 14:07
Germania, indice Zew: crolla fiducia imprese in agosto

(Teleborsa) - Peggiora l'indice ZEW tedesco ad agosto 2025. L'indice anticipatore si è portato infatti a 34,7 punti dai 52,7 punti di luglio.

Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 39,5 punti.

Peggiorano anche le aspettative sulle condizioni attuali che si portano a -68,6 punti da -59,5 punti, più delle attese che indicavano un livello di -65 punti.

Scivola, inoltre, l'indicatore relativo alla Zona Euro, che si è portato a 25,1 punti da 36,1 punti, risultando inferiore alle aspettative (28,1 punti).

