Germania, indice Zew: crolla fiducia imprese in agosto

(Teleborsa) - Peggiora l'indice ZEW tedesco ad agosto 2025. L'indice anticipatore si è portato infatti a 34,7 punti dai 52,7 punti di luglio
.
Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute
, è peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 39,5 punti.
Peggiorano anche le aspettative sulle condizioni attuali
che si portano a -68,6 punti da -59,5 punti, più delle attese che indicavano un livello di -65 punti.
Scivola, inoltre, l'indicatore relativo alla Zona Euro
, che si è portato a 25,1 punti da 36,1 punti, risultando inferiore alle aspettative (28,1 punti).(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))