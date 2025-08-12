Londra: balza in avanti BT Group

gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni

FTSE 100

BT Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,137 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,098. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,072.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)