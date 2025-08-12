Milano 17:35
New York: Axon Enterprise scende verso 758 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che mostra un -4,99%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 811,2 Dollari USA. Primo supporto visto a 758. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 738,2.

