New York: Axon Enterprise scende verso 758 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che mostra un -4,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Axon Enterprise
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 811,2 Dollari USA. Primo supporto visto a 758. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 738,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)