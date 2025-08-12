Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
21:06
23.810
+1,21%
Dow Jones
21:06
44.432
+1,04%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.22
New York: luce verde per Delta Air Lines
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
12 agosto 2025 - 18.00
Grande giornata per la
compagnia aerea americana
, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,80%.
Titoli e Indici
Delta Air Lines
+8,58%
