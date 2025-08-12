Milano 14:12
41.757 +0,42%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:12
9.131 +0,01%
Francoforte 14:12
23.975 -0,44%

Piazza Affari: scambi al rialzo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

Giornata di guadagni per il comparto del commercio in Italia, che continua la giornata a 109.373,5 punti.
