Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:09
23.814 +1,22%
Dow Jones 21:09
44.427 +1,03%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Prezzi consumo USA (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in luglio
USA, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,7%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,8%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```