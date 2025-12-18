Milano 16:27
44.331 +0,52%
Nasdaq 16:27
25.078 +1,75%
Dow Jones 16:27
48.216 +0,69%
Londra 16:27
9.808 +0,35%
Francoforte 16:27
24.121 +0,67%

Prezzi consumo USA (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo USA (YoY) in ottobre
USA, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +2,7%, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era +3,1%).
