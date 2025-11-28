Milano 15:29
43.305 +0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 15:29
9.716 +0,22%
Francoforte 15:29
23.837 +0,29%

Germania, Prezzi consumo (YoY) in novembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Germania, Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +2,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,4%).
Condividi
```