Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:10
23.809 +1,20%
Dow Jones 21:10
44.425 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

Retrocede molto il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,99%.
