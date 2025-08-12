Milano 17:35
Teradyne, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 113,3 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 106,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 102,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
