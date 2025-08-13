Milano 12:01
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 12/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Il Cambio Euro / CAD ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,6217.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6207, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6237. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6197.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
