Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:56
23.849 +0,04%
Dow Jones 21:56
44.936 +1,07%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Il Dow Jones chiude a 44.922,27 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,04%
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,04%, terminando la sessione a 44.922,27 punti.
