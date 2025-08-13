Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
21:56
23.849
+0,04%
Dow Jones
21:56
44.936
+1,07%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 22.13
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,04%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in progresso dell'1,04%
Il Dow Jones chiude a 44.922,27 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei colossi USA guadagna bene e porta a casa un +1,04%, terminando la sessione a 44.922,27 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(283)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,06%
