Milano 15:45
42.265 +0,78%
Nasdaq 15:45
23.940 +0,42%
Dow Jones 15:45
44.748 +0,65%
Londra 15:45
9.155 +0,08%
Francoforte 15:45
24.225 +0,83%

Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%

L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 23.935,06 punti

Finanza
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,40%
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,40%, a quota 23.935,06 in apertura.
