Milano 12:05
42.163 +0,54%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:05
9.156 +0,09%
Francoforte 12:05
24.222 +0,82%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,51%

L'Indice Hang Seng termina a 25.596,9 punti

Finanza
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,51%, chiude a 25.596,9 punti.
