Milano 15:45
42.265 +0,78%
Nasdaq 15:45
23.940 +0,42%
Dow Jones 15:45
44.748 +0,65%
Londra 15:45
9.155 +0,08%
Francoforte 15:45
24.225 +0,83%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,57% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.173,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Milano, in progresso dello 0,57% alle 13:00
Milano segna un modesto +0,57% alle 13:00 e allunga timidamente il passo a 42.173,27 punti.
Condividi
```