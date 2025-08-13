Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:02
23.817 -0,09%
Dow Jones 19:02
44.765 +0,69%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,73% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 42.241,96 punti

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,73% alle 16:00
Milano lievita dello 0,73% alle 16:00 e scambia in utile a 42.241,96 punti.
