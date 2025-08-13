Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:56
23.849 +0,04%
Dow Jones 21:56
44.936 +1,07%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dello 0,72% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 44.777,99 punti

Spunto rialzista dello 0,72% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 44.777,99 punti.
