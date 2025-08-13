Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
21:57
23.855
+0,07%
Dow Jones
21:57
44.933
+1,07%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 22.13
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.849,04 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 23.849,04 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(283)
·
Nasdaq 100
(110)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,10%
