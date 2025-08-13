Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:57
23.855 +0,07%
Dow Jones 21:57
44.933 +1,07%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.849,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile il Nasdaq-100, che riporta un cauto +0,04%
Giornata fiacca per l'indice dei titoli tecnologici USA, che porta a casa un modesto +0,04%, terminando le negoziazioni a 23.849,04 punti.
Condividi
```