Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
19:02
23.817
-0,09%
Dow Jones
19:02
44.765
+0,69%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 19.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,19%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,19%
Il FTSE 100 chiude a 9.165,23 punti
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 17.43
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 9.165,23 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,2%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,2%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,24%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,66%
Argomenti trattati
Londra
(175)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,19%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,22%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto 0%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,19%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,06%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,01%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,08%