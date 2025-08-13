New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, con una flessione del 2,77%.
L'andamento di Coca-Cola Europacific Partners
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Coca-Cola Europacific Partners
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 89,83 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 92,26. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 89,02.
