Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: giornata depressa per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Coca-Cola Europacific Partners
Pressione sull'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che tratta con una perdita dell'1,87%.
Condividi
```