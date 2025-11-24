New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande
, che tratta con una perdita dell'1,91%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
La tendenza di breve di Coca-Cola Europacific Partners
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)