Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: calo per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che tratta con una perdita dell'1,91%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Nasdaq 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve di Coca-Cola Europacific Partners è in rafforzamento con area di resistenza vista a 90,29 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,51. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 92,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
