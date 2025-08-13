Milano 17:35
New York: General Electric in forte calo

(Teleborsa) - In forte ribasso la multinazionale statunitense attiva nei settori della tecnologia e dei servizi, che mostra un -4,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di General Electric rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di General Electric rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 277 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 261,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 292,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
