New York: movimento negativo per Oracle

(Teleborsa) - Ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che presenta una flessione del 3,59%.

Lo scenario su base settimanale di Oracle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La tendenza di breve di Oracle è in rafforzamento con area di resistenza vista a 253,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 240,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 266,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
