Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
19:05
23.819
-0,08%
Dow Jones
19:05
44.790
+0,74%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 19.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per DoorDash
New York: performance negativa per DoorDash
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 16.10
Sottotono il
leader americano delle consegne di pasti
, che passa di mano con un calo del 2,20%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a New York DoorDash
New York: rosso per DoorDash
A New York corre DoorDash
New York: scambi negativi per DoorDash
Titoli e Indici
Doordash
-5,20%
Altre notizie
New York: netto calo registrato da DoorDash
New York: mette il turbo DoorDash
New York: movimento negativo per DoorDash
New York: performance negativa per Micron Technology
New York: performance negativa per MercadoLibre
New York: performance negativa per Biogen