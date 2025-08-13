Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:06
23.817 -0,09%
Dow Jones 19:06
44.790 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Coca-Cola Europacific Partners
Seduta in ribasso per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che mostra un decremento del 2,77%.
