Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:59
23.852 +0,05%
Dow Jones 21:59
44.929 +1,06%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: si concentrano le vendite su Micron Technology

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Micron Technology
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di microchip, che sta segnando un calo del 2,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Micron Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,82%, rispetto a +3,58% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 127,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 122,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 132,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```