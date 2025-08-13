New York: si concentrano le vendite su Micron Technology

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di microchip
, che sta segnando un calo del 2,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Micron Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,82%, rispetto a +3,58% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Micron Technology
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 127,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 122,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 132,6.
