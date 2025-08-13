New York: sviluppi positivi per Celanese

(Teleborsa) - Brilla il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che passa di mano con un aumento del 4,52%.
L'andamento di Celanese
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,61 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,83. Il peggioramento di Celanese
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)