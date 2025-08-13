Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:06
23.817 -0,09%
Dow Jones 19:06
44.790 +0,74%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: sviluppi positivi per Celanese

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per Celanese
Ottima performance per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che scambia in rialzo del 4,52%.
Condividi
```