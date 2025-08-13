Milano 17:35
New York: violenta contrazione per Quanta Services

Scende sul mercato la società attiva nei servizi di manutenzione delle infrastrutture per l'elettricità e il gas naturale, che soffre con un calo del 4,38%.
