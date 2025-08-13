Piazza Affari: positiva la giornata per Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

Banco di Desio e della Brianza

FTSE Italia Mid Cap

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale dell'1,91%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,51 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,37. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 7,65.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)