Milano 15:52
42.263 +0,78%
Nasdaq 15:52
23.954 +0,48%
Dow Jones 15:52
44.846 +0,87%
Londra 15:52
9.157 +0,10%
Francoforte 15:52
24.227 +0,84%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 8 agosto

USA, Richieste mutui nella settimana del 8 agosto su base settimanale (WoW) +10,9%, in aumento rispetto al precedente +3,1%.
