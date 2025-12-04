Milano
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 15.20
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 28 novembre
04 dicembre 2025 - 14.35
USA,
Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 28 novembre su base settimanale (WoW) 191K unità
, in calo rispetto al precedente 218K unità (la previsione era 219K unità).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
