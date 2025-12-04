Milano 15:04
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 28 novembre

USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 28 novembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 28 novembre su base settimanale (WoW) 191K unità, in calo rispetto al precedente 218K unità (la previsione era 219K unità).

