Safilo ai massimi in oltre due anni dopo nuovo Buy da Berenberg

Safilo

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, dopo che Berenberg ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione "Buy" e un target price di 1,62 euro per azione.si attesta a 1,392 euro, con un aumento del 7,91%, attestando. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,423 e successiva a quota 1,499. Supporto a 1,347.