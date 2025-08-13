Milano 12:13
Safilo ai massimi in oltre due anni dopo nuovo Buy da Berenberg
(Teleborsa) - Seduta da protagonista a Piazza Affari per Safilo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, dopo che Berenberg ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione "Buy" e un target price di 1,62 euro per azione.

Safilo si attesta a 1,392 euro, con un aumento del 7,91%, attestando sui massimi da aprile 2023. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,423 e successiva a quota 1,499. Supporto a 1,347.


