Safilo, acquistate 200.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Safilo Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal'1 al 5 dicembre 2025, complessivamente 200.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 1,878390 euro per azione, per un controvalore
pari a 375.678,04 euro
.
Al 5 dicembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.902.492 azioni ordinarie proprie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.902.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,52% delle azioni in circolazione.
Intanto, a Piazza Affari, il produttore di occhiali da sole e da vista
registra una flessione dello 0,63% rispetto alla vigilia e si attesta a 1,878 euro.