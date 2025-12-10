Safilo, acquistate 200.000 azioni proprie

Safilo Group

produttore di occhiali da sole e da vista

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal'1 al 5 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio di 1,878390 euro per azione, per unpari aAl 5 dicembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.902.492 azioni ordinarie proprie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.902.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,52% delle azioni in circolazione.Intanto, a Piazza Affari, ilregistra una flessione dello 0,63% rispetto alla vigilia e si attesta a 1,878 euro.