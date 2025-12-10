Milano 13:24
Safilo, acquistate 200.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal'1 al 5 dicembre 2025, complessivamente 200.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,878390 euro per azione, per un controvalore pari a 375.678,04 euro.

Al 5 dicembre, la Società ha acquistato, a partire dall'avvio del Programma, complessive 11.902.492 azioni ordinarie proprie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.902.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,52% delle azioni in circolazione.

Intanto, a Piazza Affari, il produttore di occhiali da sole e da vista registra una flessione dello 0,63% rispetto alla vigilia e si attesta a 1,878 euro.
