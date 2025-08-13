Milano 12:14
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in luglio

Spagna, Prezzi consumo in luglio su base annuale (YoY) +2,7%, in aumento rispetto al precedente +2,3% (in linea con le stime degli analisti).
