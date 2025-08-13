Ucraina, Trump con i leader Ue: "Obiettivo cessate il fuoco, no a scambi territoriali"

(Teleborsa) - "La Russia non può mettere un veto su quello che l'Ucraina vuole fare in relazione alla sua presenza nell'Unione europea e nella Nato". È quanto ha affermato ilalla conferenza stampa con ildopo l'incontro in teleconferenza con gli altri leader europei e con il. "Putin non vuole la pace, vuole occupare tutta l'Ucraina – ha aggiunto Zelensky –. Abbiamo bisogno di esercitare ulteriore pressione su Putin, con le sanzioni, perché ci sia un immediato cessate il fuoco"."Abbiamo avuto un'ottima conversazione con Zelensky e leader europei, voto 10 – ha commentatoribadendo che dopo il suo incontro con Vladimir Putin in Alaska chiamerà il leader ucraino. Se il primo incontro con Putin va bene, – ha aggiunto rispondendo ai giornalisti al Kennedy Center – ce ne sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno. Il primo incontro è preparatorio".ha affermato che"se dopo venerdì Putin non accetterà di fermare la guerra in Ucraina, affronterà gravi conseguenze. Voglio che la guerra finisca". Rispondendo ad un giornalista che gli aveva chiesto se poteva riuscire a convincere il leader del Cremlino a non bombardare i civili il presidente Usa ha detto «penso che la risposta alla domanda sia no. Ho avuto molte belle conversazioni con Putin. Poi – ha spiegato – torno a casa e vedo che ha colpito con un razzo una casa di cura o un condominio, e ci sono morti in Ucraina".In vista dell'incontro di venerdì con Putin, nel corso della teleconferenzaL'Ucraina deve sedere al tavolo e il primo passo per avviare il processo di pace deve essere un cessate il fuoco. L'Ucraina è pronta a negoziare sulle questioni territoriali ma la cosiddetta linea di contatto deve essere il punto di partenza e il riconoscimento legale dell'occupazione russa non è in discussione. Non si può accettare di mettere in discussione "il principio in base al quale i confini non possono essere modificati con la forza". Inoltre, Kiev deve poter contare su efficaci garanzie sulla propria sicurezza, tra le quali la possibilità di disporre di forze armate capaci di preservarne la sovranità. Infine "i negoziati devono essere parte di una strategia transatlantica congiunta"."Un riconoscimento legale dell'occupazione russa non è in discussione, il principio che i confini non devono essere modificati con la forza deve essere preservato – ha detto–. I negoziati devono includere solide garanzie di sicurezza per Kiev, le forze armate ucraine devono essere in grado di difendere efficacemente la sovranità del loro Paese". Merz ha pubblicamente augurato a Trump un "successo" nel vertice e ha sottolineato come "in Alaska alcuni fondamentali interessi europei ed ucraini devono essere preservati". Merz ha sottolineato che l'invasione russa dell'Ucraina "ha riaperto le ferite della divisione europea"."Dalla discussione di oggi è emersa una forte unità di vedute nel ribadire che una pace giusta e duratura non può prescindere da un cessate il fuoco, dal continuo sostegno all'Ucraina, dal mantenimento della pressione collettiva sulla Russia, anche attraverso lo strumento delle sanzioni, e da solide e credibili garanzie di sicurezza ancorate al contesto euroatlantico" fa sapere Palazzo Chigi in una nota.ha "anche accolto con favore la partecipazione americana, con il vice Presidente Vance, alla riunione della Coalizione dei volenterosi, nel solco di quanto avvenuto per la prima volta a Roma a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina di luglio". "Il vertice è stato preceduto da un coordinamento europeo, sempre a livello leader, e seguito dallo svolgimento di una nuova riunione della Coalizione dei volenterosi" si legge nella nota di Palazzo Chigi in cui si riferisce che Meloni "ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi dal presidente Trump, ribadendo l'importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, e ha ringraziato il Presidente Zelensky per la serietà dimostrata finora nella ricerca di una soluzione diplomatica"."Insieme a Trump, Zelensky e altri leader europei, abbiamo avuto una conversazione telefonica molto positiva. Abbiamo discusso del prossimo incontro bilaterale in Alaska. Oggi l'Europa, gli Stati Uniti e la Nato hanno rafforzato il terreno comune per l'Ucraina. Continueremo a coordinarci strettamente. Nessuno desidera la pace più di noi, una pace giusta e duratura" ha scritto sui social la"Il presidente Trump ha condiviso con noi tre obiettivi molto importanti: prima di tutto il cessate il fuoco, poi che nessuno oltre all'Ucraina può negoziare ciò che riguarda l'Ucraina, e terzo elemento la disponibilità degli Stati Uniti di condividere con l'Europa gli sforzi per rafforzare le condizioni di sicurezza quando avremo ottenuto una pace duratura e giusta per l'Ucraina" ha detto ilauspicando "un grande successo" dell'incontro di venerdì con Putin per aprire "il cammino della pace"."Ottima telefonata con Trump, Zelensky e i leader europei in vista dell'incontro del presidente Usa con Putin in Alaska. Siamo uniti nell'impegno per porre fine a questa terribile guerra contro l'Ucraina e per raggiungere una pace giusta e duratura. Apprezzo la leadership di Donald Trump e lo stretto coordinamento con gli alleati. Ora la palla passa a Putin" ha commentato sui social il"Il colloquio con Donald Trump ha consentito di chiarire le sue intenzioni e, per noi, di esprimere le nostre attese. La volontà americana è di ottenere una tregua – ha detto il–. Noi vogliamo che tutto quello che riguarda l'Ucraina venga discusso con l'Ucraina". "Le questioni territoriali che riguardano l'Ucraina – ha sottolineato– saranno negoziate soltanto dal presidente ucraino, questa è la posizione che noi sosteniamo. Abbiamo adottato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e ne stiamo preparando un altro. Non si può escludere niente, l'adozione di sanzioni è condivisa, saranno condizionate a un'accettazione da parte della Russia di una pace duratura".Il Regno Unito resta impegnato ad assicurare un "incrollabile sostegno all'Ucraina affinché i suoi confini internazionali non siano cambiati con la forza" e invoca con gli alleati europei e Nato "garanzie di sicurezza robuste e credibili per difenderne l'integrità territoriale come parte di qualunque accordo" con la Russia, afferma iln un sunto del suo intervento alla videoconferenza di oggi. Ribadisce poi la volontà di "continuare a lavorare al fianco del presidente Trump", ringraziato assieme agli alleati per i suoi sforzi negoziali, "e al presidente Zelensky per una pace giusta e duratura".