Milano
17:35
42.186
+0,60%
Nasdaq
19:07
23.810
-0,12%
Dow Jones
19:07
44.779
+0,72%
Londra
17:35
9.165
+0,19%
Francoforte
17:35
24.186
+0,67%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 19.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 8 agosto
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 8 agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
13 agosto 2025 - 16.35
USA,
Scorte petrolio nella settimana del 8 agosto su base settimanale (WoW) 3,04 Mln barili
, in aumento rispetto al precedente -3,03 Mln barili (la previsione era -900 Mln barili).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 18 luglio
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 11 luglio
USA, Scorte petrolio (WoW) nella settimana del 25 luglio
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 1 agosto
Altre notizie
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 8 agosto
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 11 luglio
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 18 luglio
USA, calo inatteso delle scorte di petrolio settimanali: -3 milioni di barili
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 25 luglio
USA, aumento a sorpresa delle scorte di petrolio settimanali: +3 milioni di barili