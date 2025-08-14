4AIM SICAF, KT&Partners abbassa fair value e conferma Add

4AIM SICAF

A.B.P. Nocivelli

Class Editori

Eurogroup Lamination

Star7

Arnoldo Mondadori Editore

Dominion Hosting Holding

Newprinces

Ubaldi Costruzioni

Zignago Vetro

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 185 euro, per un potenziale upside del 215%) e confermato la) sul titolo, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan.Gli analisti ricordano che, il 30 luglio 2025, 4AIM SICAF ha pubblicato i, che evidenziano una perdita da investimenti di 0,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al deficit di 3,3 milioni di euro registrato nel primo semestre del 2024. Tale risultato implica una performance del -10,2% nel primo semestre del 2025, sulla base del valore delle attività finanziarie totali di 8,9 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2024, sceso a 7,0 milioni di euro alla fine del primo semestre del 2025 (suddiviso tra 5,1 milioni di euro in strumenti finanziari quotati e 1,9 milioni di euro in strumenti finanziari non quotati). Per confrontare la performance di 4AIM, l'indice FTSE Italia Growth ha registrato un rendimento del +4% nel primo semestre del 2025. I costi di holding sono aumentati a 0,84 milioni di euro da 0,78 milioni di euro, poiché le minori spese di consulenza sono state più che compensate dalle maggiori spese per il personale, la gestione e l'audit. Al netto di ammortamenti, oneri finanziari netti e altre voci, la perdita netta si è ridotta a 2 milioni di euro rispetto ai 4,2 milioni di euro dell'anno precedente: la differenza è principalmente dovuta a un minore impatto negativo derivante dalle attività quotate (-0,35 milioni di euro rispetto ai -3,2 milioni di euro del primo semestre del 2024 e 0,8 milioni di euro di liquidità). Di conseguenza, il patrimonio netto è sceso a 8 milioni di euro e il NAV per azione a 113,9 milioni di euro, in calo rispetto ai 142,3 milioni di euro dell'esercizio 2024.Ladi 4AIM contavadel 2025, in calo rispetto alle 51 società detenute alla fine del terzo trimestre del 2025. Le partecipazioni del fondo includono 4 nuove società aggiunte nel secondo trimestre:; due di queste (Class Editori ed Eurogroup Lamination) sono quotate sul segmento principale di Euronext Milan. Complessivamente, queste nuove partecipazioni rappresentavano il 2,3% del valore del portafoglio di società quotate del fondo a fine giugno 2025 (circa 0,15 milioni di euro). Nel frattempo, il fondo ha completamente disinvestito da 6 società:, Askoll EVA,