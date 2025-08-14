Advance Auto Parts abbassa guidance su utile per maggiori oneri finanziari netti

Advance Auto Parts

(Teleborsa) -, fornitore statunitense di ricambi aftermarket per autoveicoli in Nord America, ha chiuso il(terminato il 12 luglio 2025) conpari a 2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,2 miliardi di dollari del secondo trimestre dell'anno precedente. Le vendite comparabili dei negozi nel secondo trimestre 2025 sono aumentate dello 0,1%.L'è stato di 0,9 miliardi di dollari, pari al 43,5% delle vendite nette, rispetto a 1,0 miliardo di dollari, pari al 43,6%, del secondo trimestre dell'anno precedente. L'utile lordo rettificato è stato di 0,9 miliardi di dollari, pari al 43,8% delle vendite nette, rispetto a 1,0 miliardo di dollari, pari al 43,6%, del secondo trimestre dell'anno precedente. L'espansione del margine è stata trainata dai risparmi associati all'attività dicompletata a marzo.L'utile per azione è stato di 0,25 dollari, rispetto agli 0,51 dollari del secondo trimestre del 2024. L'è stato di 0,69 dollari, rispetto agli 0,62 dollari del secondo trimestre del 2024."Il team di Advance ha ottenuto solidi risultati nel secondo trimestre, con vendite e margine operativo al di sopra delle nostre aspettative. Desidero ringraziare il team per la dedizione e il duro lavoro profusi durante tutto il trimestre - ha dichiarato il- La nostra performance di vendita comparabile è stata alimentata dalla crescita del business Pro e siamo incoraggiati dai primi segnali di stabilizzazione del nostro business DIY".La società haper azione rettificato dell'intero anno per tenere conto dei maggiori oneri finanziari netti relativi alla recente emissione di obbligazioni senior (nell'intervallo tra 1,20 e 2,20 dollari vs 1,50-2,50 dollari). Confermata la guidance su fatturato, margine operativo e free cash flow.