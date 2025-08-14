Milano 11:01
42.517 +0,78%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:01
9.159 -0,07%
Francoforte 11:01
24.235 +0,20%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,07%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,9435. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,9404. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,9466.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```