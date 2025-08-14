Milano 11:03
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 13/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Frazionale ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,58%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,29. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 63,59. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 61,86.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
