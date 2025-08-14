Appuntamenti macroeconomici del 14 agosto 2025

(Teleborsa) - Giovedì 14/08/2025
08:00 Regno Unito
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito
: Bilancia commerciale beni (atteso -21,7 Mld £; preced. -21,69 Mld £)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)
08:00 Regno Unito
: Produzione industriale, annuale (atteso -0,3%; preced. -0,3%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,4%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,7%; preced. 3,7%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 226K unità)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
16:30 USA
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 7 Mld piedi cubi)