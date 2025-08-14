Milano
11:03
42.517
+0,78%
Nasdaq
13-ago
23.849
0,00%
Dow Jones
13-ago
44.922
0,00%
Londra
11:04
9.162
-0,04%
Francoforte
11:03
24.247
+0,25%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 11.20
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)
Il DAX prende il via a 24.205,59 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 09.04
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,08%, a quota 24.205,59 in apertura.
Argomenti trattati
Borsa
(1312)
·
Francoforte
(312)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,25%
