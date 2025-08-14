Milano 11:03
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,08%)

Il DAX prende il via a 24.205,59 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,08%, a quota 24.205,59 in apertura.
