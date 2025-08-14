Milano 13:47
42.588 +0,95%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 13:47
9.169 +0,04%
Francoforte 13:47
24.355 +0,70%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,84% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 42.538,81 punti

Milano lievita dello 0,84% alle 13:00 e scambia in utile a 42.538,81 punti.
