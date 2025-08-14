Milano 11:04
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:04
9.162 -0,04%
Francoforte 11:04
24.254 +0,28%

Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,85% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 42.546,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Punta al rialzo Milano, in aumento dello 0,85% alle 10:30
Milano lievita dello 0,85% alle 10:30 e scambia in utile a 42.546,49 punti.
Condividi
```