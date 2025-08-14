Milano 11:04
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:04
9.162 -0,04%
Francoforte 11:04
24.254 +0,28%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,23%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 42.281,42 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,23%, che esordisce a 42.281,42 punti.
