Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,21%

Ibex 35 avvia la seduta a 15.051,3 Euro

Allunga timidamente il passo indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,21%, dopo aver aperto a 15.051,3 Euro.
