Debito pubblico record: a giugno vola a 3.070,7 miliardi

(Teleborsa) - A giugno il debito pubblico dell'Italia è aumentato di 18 miliardi
rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070,7 miliardi. Lo
riporta la pubblicazione statistica "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" di Bankitalia. L'incremento,
spiega Bankitalia, riflette il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (16,4 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (0,8 miliardi, a 47), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi).
Con riferimento alla ripartizione per sottosettori,
il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 19,7 miliardi, mentre quello delle amministrazioni locali è diminuito di 1,7 miliardi. Quello degli Enti di previdenza è rimasto pressoché invariato. La vita media residua è rimasta stabile a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 19,6% (dal 20 del mese precedente), mentre a maggio (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era aumentata al 33,2% (dal 33% del mese precedente) e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) era diminuita al 14,1% (dal 14,3%). A giugno
le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2 per cento (1,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024. Nei primi sei mesi dell'anno sono state pari a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4 per cento (8,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.