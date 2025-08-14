Eurozona, produzione industriale cala più delle attese a giugno. Tiene il PIL nel trimestre

(Teleborsa) - La2025, anche se ladell'anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) pubblicati questa mattina, che tratteggiano un quadro poco roseo per Unione valutaria a 20 nazioni, considerando la debolezza della Germania e la revisione al ribasso delle stime di crescita della produzione per maggio.A giugno 2025,, la produzione industriale destagionalizzata è(vs stime per -0,9%) e dell'1,0% nell'UE. A maggio 2025, la produzione industriale è cresciuta dell'1,1% nell'area euro e dello 0,8% nell'UE.Il calo mensile dell'industria è stato determinato da un calo del 2,3% ine dell'11,3% in(che presenta dati eccezionalmente volatili a causa dell'attività delle grandi multinazionali, soprattutto farmaceutiche, che vi hanno sede).A giugno 2025,, la produzione industriale ènell'area euro (vs stime per +1,7%) e dello 0,5% nell'UE.Nell'area dell'euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione industriale: è diminuita dello 0,2% per i beni intermedi, è aumentata del 2,9% per l'energia, è diminuita del 2,2% per i beni strumentali, è diminuita dello 0,6% per i beni di consumo durevoli, è diminuita del 4,7% per i beni di consumo non durevoli.I maggiori cali mensili sono stati registrati in Irlanda (-11,3%), Portogallo (-3,6%) e Lituania (-2,8%). Gli aumenti più significativi sono stati osservati in Belgio (+5,1%), Francia e Svezia (entrambe +3,8%) e Grecia (+3,3%).Nell'area dell'euro, a giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione industriale: è diminuita dell'1,8% per i beni intermedi, è aumentata del 4,6% per l'energia, è diminuita del 2,1% per i beni strumentali, è diminuita del 4,0% per i beni di consumo durevoli, è aumentata del 5,8% per i beni di consumo non durevoli.Gli incrementi annui più elevati sono stati registrati in Svezia (+13,4%), Irlanda (+10,5%) e Lettonia (+7,3%). I cali più significativi sono stati osservati in Bulgaria (-8,2%), Ungheria (-4,9%) e Slovenia (-4,3%).Nel secondo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è(uguale alle previsioni) e dello 0,2% nell'UE,. Nel primo trimestre del 2025, il PIL è aumentato dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE.Rispetto allo, il PIL destagionalizzato ènell'area euro (uguale alle previsioni) e dell'1,5% nell'UE nel secondo trimestre del 2025, dopo il +1,5% nell'area dell'euro e il +1,6% nell'UE nel trimestre precedente.Nel secondo trimestre del 2025, il PIL negli Stati Uniti è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente (dopo il -0,1% nel primo trimestre del 2025). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL è aumentato del 2,0% (dopo il +2,0% nel trimestre precedente).